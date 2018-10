Maltempo: domani allerta rossa su Veneto e Trentino

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Allerta rossa per rischio idrogeologico domani su buona parte del Veneto e sulla provincia di Trento. Lo indica un nuovo avviso meteo della Protezione civile. Allerta arancione, invece, su Liguria centrale e settore occidentale del Veneto. L'allerta è infine gialla su Calabria, Sicilia, Umbria orientale, Abruzzo occidentale, sui bacini centrali e occidentali dell'Emilia-Romagna, sul Friuli Venezia Giulia, su Bolzano, Lombardia, ampi settori del Piemonte, sulla Valle d'Aosta e sui settori occidentali ed orientali della Liguria. La Protezione civile segnala anche una nuova perturbazione in arrivo domani dalla penisola iberica, che porterà maltempo dapprima sulle regioni più occidentali, per poi estendere i suoi effetti a gran parte del territorio nazionale giovedì primo novembre.