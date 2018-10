Usa: boss mafia Boston Bulger ucciso in carcere

(ANSA) - NEW YORK, 30 OTT - Il boss della mafia di Boston James "Whitey" Bulger e' stato ucciso in una prigione della West Virginia. Lo riportano il Boston Globe e la Cnn. Il gangster, che aveva 89 anni, per oltre 16 aveva eluso la giustizia prima dell'arresto nel giugno 2011. Bulger stava scontando una condanna all'ergastolo per una lunga serie di delitti tra cui 11 omicidi. La sua storia è stata raccontata nel film 'Black Mass' (L'ultimo gangster) del 2015 con "Whitey" interpretato da Johnny Depp.