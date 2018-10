Maltempo: vigili del fuoco ancora a lavoro in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 30 OTT - Sono proseguiti per tutta la giornata, e probabilmente potranno concludersi solo domani, gli interventi dei vigili del fuoco dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito anche tutta la Toscana. In provincia di Grosseto le richieste ancora da evadere, alle 17, risultavano circa 270 mentre nella provincia di Siena dove sono stati effettuati da ieri oltre 300 interventi 130 erano quelli in sospeso. Nella città del Palio, tra l'altro, i vigili del fuoco hanno evacuato un edificio con 7 appartamenti in via Folcacchieri per ingente danneggiamento alle strutture di copertura con caduta di frammenti di grandi dimensioni sulle autovetture parcheggiate nelle vie limitrofe. Sempre chiusa la scuola Saffi per danni alla copertura. Infine, in provincia di Livorno, risultano ancora da evadere 64 richieste di soccorso, 33 delle quali all'Elba, dove la mareggiata ha creato molti problemi anche a Portoferraio. (ANSA).