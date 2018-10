Le ossa trovate nella sede della Nunziatura forse di due donne: ipotesi Emanuela Orlandi e Mirella Gregori

Potrebbero appartenere a due persone differenti le ossa ritrovate in un edificio adiacente al Palazzo della Nunziatura vaticana. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, infatti, durante i lavori di rifacimento del pavimento gli operai avrebbero ritrovato uno scheletro quasi intero e, in un altro punto, altri frammenti di ossa.

La Procura di Roma procede per omicidio in relazione al ritrovamento, avvenuto ieri, di alcune ossa in un edificio di proprietà del Vaticano. L'autorità giudiziaria italiana ha disposto accertamenti tecnici per cercare di individuare a chi appartengano questi resti. Il lavoro degli inquirenti punta in particolare a verificare se le ossa possano essere compatibili con il Dna di Emanuela Orlandi ma anche di Mirella Gregori, le due minorenni scomparse a Roma nel 1983.

Sarebbe recente il ritrovamento di ossa presumibilmente di donna in un edificio di proprietà vaticana a Roma. Le indagini sul ritrovamento infatti non sono state delegate dalla procura di Roma che ha aperto un fascicolo per omicidio, reato che permette di espletare un ampio ventaglio di accertamenti. A breve è atteso l’affidamento delle indagini da parte dell’autorità giudiziaria italiana in particolare per quanto riguarda i rilievi sui frammenti, il prelievo del DNA e l'eventuale comparazione con quello di reperti relativi a Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.

Le ossa secondo quanto si apprende sono state trovate nel seminterrato di alcuni locali della Nunziatura Apostolica di via Po a Roma. Sul posto sono intervenuti uomini della Squadra mobile e della scientifica. In queste ore la Procura provvederà a delegare le indagini per avviare subito gli accertamenti sui resti.

«Chiederemo alla Procura di Roma e alla Santa Sede in che modalità sono state trovate le ossa e come mai il loro ritrovamento è stato messo in relazione con la scomparsa di Emanuela Orlandi o Mirella Gregori. Il bollettino emesso ieri sera dalla Santa Sede fornisce poche informazioni». Lo ha detto Laura Sgrò, legale della famiglia di Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa a Roma nel 1983, in riferimento al ritrovamento di ossa in un locale annesso alla sede della Nunziatura apostolica di via Po, a Roma.