(ANSA) - MILANO, 31 OTT - Il sindacato della Polizia penitenziaria Si.N.A.P.Pe denuncia "ancora gravi disordini in una serata di follia" accaduti nel carcere minorile Beccaria di Milano dove "detenuti in protesta per cibo e acqua fredda" hanno anche preso a morsi un agente. A darne notizia è Pasquale Baiano coordinatore nazionale Si.N.A.P.Pe per la Giustizia Minorile che, "con profonda amarezza e rammarico, torna a rivendicare situazioni emergenziali presso l'Istituto milanese, già noto per pregresse e remote vicissitudini anche analoghe, in un padiglione detentivo ristrutturato di recente, dopo biblici anni di attesa".