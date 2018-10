Montante: accolta ricusazione, Luparello è nuovo Gup udienza

(ANSA) - CALTANISSETTA, 31 OTT - E' Graziella Luparello il Gup che presiede l'udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio dalla Procura di Caltanissetta per il cosiddetto 'metodo Montante'. Il presidente del Tribunale, Davide Marraffa, ha accolto la richiesta di ricusazione del Gup Davide Salvucci presentata dall'avvocato Marco Giunta, legale degli imprenditori Andrea e Salvatore Calì, perché "in sede di indagini ha autorizzato la proroga di un'intercettazione di uno degli imputati". L'udienza è in corso con il vaglio di altre eccezioni. I termini di custodia cautelare per Montante scadono il 14 novembre: se entro quella data l'udienza non sarà conclusa l'ex presidente di Confindustria Sicilia, accusato di essere il capo di un'associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, sarà scarcerato.(ANSA).