(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Non è prevista nessuna espulsione. Nel M5S c'è una linea e c'è un programma. È sempre successo che ci siano posizioni diverse prima del voto e dopo. I ranghi sono serrati". Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi di Maio, a Torino per un tavolo sul futuro della Comital, smentisce così il rischio espulsione per i parlamentari pentastellati che nelle ultime ore hanno espresso dubbi sul Dl Sicurezza.