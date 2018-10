Maltempo: treni ferrovia Brennero a velocità ridotta

(ANSA) - BOZEN, 31 OTT - Continuano i disagi dovuti al maltempo che ha colpito l'Alto Adige nei giorni scorsi. Il collegamento ferroviario tra San Candido e Lienz, in Tirolo dell'est, resta interrotto fino al 5 novembre. Sulla ferrovia del Brennero i treni viaggiano a velocità ridotta a causa dei lavori in corso di svolgimento in alcuni tratti. Tra Brennero e Matrei in Tirolo la linea del Brennero è percorribile solo su un binario. In Val Venosta la linea è interrotta tra Laces e Naturno ed è attivo un servizio di bus sostitutivi. Molte strade sono ancora interrotte, gli aggiornamenti vengono fatti in tempo reale sulla pagina internet della Centrale viabilità. I vigili del fuoco fanno sapere anche che alle 10 di questa mattina 2.700 abitazioni di diversi comuni del Burgraviato, della val d'Ultimo, della Bassa atesina e della val Pusteria, erano senza corrente elettrica. Lo stato di protezione di civile resta attualmente a livello "arancione".