(ANSA) - BERLINO, 31 OTT - "Trovo che un salario minimo di 12 euro sia adeguato": lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, in un contributo a Bild in occasione della giornata mondiale del risparmio. Le industrie tedesche non devono risparmiare sui salari, ha continuato il vice-cancelliere. Oggi in consiglio dei ministri ci si occuperà anche di questo tema. Attualmente, di legge, il salario minimo in Germania è di 8,84 euro l'ora, nel 2019 dovrebbe salire a 9,19 euro e nel 2020 a 9,35 euro.