Maltempo: Piemonte torna allerta arancione,vento e temporali

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - Torna l'allerta arancione su buona parte del Piemonte per piogge, temporali e vento. L'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha emesso un bollettino di "criticità moderata", per allagamenti, esondazioni dei corsi d' acqua e frane che riguarda tutto l'arco alpino tra le valli torinesi Sangone, Lanzo e Orco e il nord della regione, e il sud del Piemonte, in particolare nelle valli Tanaro, Belgo e Bormida. In tutto il resto della regione l'allerta è gialla. "I fenomeni meteorologici più intensi - precisa Arpa - sono attesi fino alle ore centrali di domani; per alcuni corsi d'acqua principali criticità moderata anche lungo i tratti di pianura". La quota neve oscilla tra i 1.500 e i 2.100 metri.