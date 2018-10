(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "Mi sembra scontato: Salvini sostenne la mia candidatura, credo che sia ancora convinto che quella scelta sarebbe stata la migliore. Dopo di che io e Matteo dobbiamo vederci, ci stiamo rincorrendo perché stiamo abbastanza in giro entrambi; ci vedremo per le prossime scadenze, anche perché ce ne sono molte, al netto di Roma". Lo ha detto Giorgia Meloni a Montecitorio, rispondendo ai cronisti. "Secondo me su Roma - ha aggiunto - vi state lanciando in avanti. A me non sembra che si andrà a votare la prossima primavera, che la Raggi una volta condannata sicuramente si dimetterebbe; aspetto a vedere. Direi che di Roma si dovrà parlare quando il problema si presenterà realmente, perché per ora si parla del niente".