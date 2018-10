E’ stato ritrovato il bambino di 4 anni che oggi si era allontanato dopo aver lasciato la mano della mamma, in un panificio di Palo del Colle, in provincia di Bari. Per le ricerche del piccolo era scattata la mobilitazione della gente del Comune in provincia di Bari e delle forze dell’ordine. Il piccolo si è allontanato dalla mamma e, da solo, è riuscito a raggiungere l'abitazione di un amichetto la cui mamma ha poi provveduto ad avvisare la famiglia del piccolo e i carabinieri.