Maltempo: Toscana, domani allerta arancione e gialla

(ANSA) - FIRENZE, 31 OTT - Nuova allerta meteo domani in Toscana con codice arancione per rischio temporali, mareggiate ma anche tenuta del reticolo minore nel sud della regione e giallo in tutti gli altri territori. Le mareggiate interesseranno la costa da Piombino fino all'Argentario, arcipelago compreso, spiega una nota. Il vento soffierà forte da Rosignano e Cecina fino a tutta la Toscana meridionale, anche nelle aree interne, dove il codice arancione riguarda anche il rischio temporali, con l'aggiunta dell'alto bacino dell'Ombrone, e idrogeologico. Piogge e vento, con la possibilità anche di grandinate, inizieranno proprio dal sud della Toscana. Successivamente la perturbazione si estenderà alle zone centrali e orientali. Le precipitazioni potranno risultare localmente intense ed abbondanti sulle zone centro-meridionali. Nelle zone settentrionali e in particolare sui rilievi le precipitazioni saranno significative, con punte fino a localmente abbondanti ma intensità generalmente moderata. Lo scirocco, con raffiche attese fino a 80-100 chilometri orari, soffierà sulla costa centro-meridionale e sui crinali, per poi progressivamente attenuarsi nel pomeriggio. Il mare sarà la mattina agitato a sud dell'Elba e in progressiva attenuazione dal pomeriggio.(ANSA).