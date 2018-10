Nato: al via in Norvegia la fase finale di Trident Juncture

(ANSA) - OPPDAL (NORVEGIA), 31 OTT - E' iniziata oggi in Norvegia la fase finale della maxi-esercitazione Nato 'Trident Juncture 2018'. I Marine della seconda divisione hanno avviato l'assalto anfibio che li porterà domani a ridosso di Oppdal, nel centro del Paese stretto nella morsa del freddo e della pioggia mista a neve, dove verrà simulato un attacco per 'liberare' la cittadina. All'esercitazione, la più imponente dalla fine della Guerra Fredda, prendono parte circa 50.000 militari da 31 Paesi Nato, compresi gli italiani, 250 aerei, 65 navi e oltre 10.000 mezzi. "E' un'esercitazione di carattere difensivo, per testare le nostre capacità in un ambiente ostile, caratterizzato da condizioni climatiche molto difficili", ha spiegato il generale David Furness, che comanda la 2/a Divisione dei Marine.