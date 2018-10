Halloween: gli americani spenderanno 9 miliardi di dollari

(ANSA) - NEW YORK, 31 OTT - Per la festa di Halloween quest'anno gli americani spenderanno 9 miliardi di dollari. E' la stima della National Retail Federation, secondo cui in tutto il paese 175 milioni di cittadini - grandi e piccoli - hanno in programma di festeggiare la notte delle streghe. Ognuno in media spendera' 86,79 dollari. Tra i più piccoli, 41,1 milioni di bambini tra i 5 e i 14 anni busseranno alle porte delle case per il tradizionale 'dolcetto o scherzetto'. Per quanto riguarda i costumi, invece, 3,8 milioni si vestiranno come le loro principesse preferite, 2,2 milioni indosseranno il mantello di Batman, e altri 1,9 milioni sceglieranno i personaggi della serie Star Wars. E aumentano i proprietari di animali domestici che hanno intenzione di mascherarli per Halloween: sono il 20%, con un +4% rispetto al 2017. Mentre i film horror, classico della festa del 31 ottobre, hanno incassato un totale di 752,2 milioni di dollari al botteghino nel 2018.