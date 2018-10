Germania: Merz si presenta, 'alla Cdu serve un nuovo inizio'

(ANSA) - BERLINO, 31 OTT - "Il mio nome è Friedrich Merz". Così si è presentato alla stampa l'ex capogruppo della Cdu ribadendo a Berlino la sua candidatura alla presidenza del partito. "La Cdu ha bisogno di un nuovo inizio e di un rinnovamento", ha affermato. "Dobbiamo chiarire che questo è un grande partito popolare di centro, liberale, conservatore, impegnato nelle politiche sociali. Un partito che vuole la tenuta della società, che lotta per questo, per un ambiente sano e per un futuro sicuro per i nostri figli e le nuove generazioni", ha aggiunto. "Credo che potremmo andare d'accordo con Angela Merkel". Lo ha detto Merz, rispondendo a una domanda su come veda una eventuale collaborazione con la cancelliera, se diventasse presidente della Cdu. Al giornalista che ha chiesto se questo possa valere fino al 2021, ha aggiunto che varrà fino a quando lo riterranno possibile entrambi.