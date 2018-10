Imbrattato murale in memoria Falcone e Borsellino a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 31 OTT - Imbrattato, a Firenze, un disegno murale realizzato in memoria dei giudici Falcone e Borsellino su una parete esterna del circolo 'Baracche Verdi' di Isolotto, il quartiere operaio fondato dal sindaco Giorgio La Pira. La scoperta è stata fatta stamani dai volontari e dai pensionati del circolo, un luogo di ritrovo molto simbolico a Firenze. La scritta, che sarebbe stata fatta la notte scorsa, è tracciata in vernice nera e reca la frase "Né mafia né stato né tribunali". Secondo quanto emerge sarebbe stato notato in piena notte un uomo coperto da un cappuccio nei pressi delle Baracche verdi. Il murale è stato inaugurato a luglio alla presenza delle autorità del Comune con l'obiettivo di trasmettere ai giovani il sacrificio di Falcone e Borsellino. Altre scritte, di contenuto diverso, sono state tracciate sulla facciata della chiesa di Isolotto, che si trova nella stessa zona, e sono state ritrovate anche queste stamani.