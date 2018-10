Midterm:Obama e Oprah in Georgia per sostenere Stacey Abrams

(ANSA) - NEW YORK, 31 OTT - Dopo Will Farrell, un'altra celebrity vola in Georgia a sostegno di Stacey Abrams, la prima donna afroamericana che potrebbe diventare governatore del Peach State e il primo governatore democratico dello stato dopo 15 anni. Abrams il prossimo sei novembre sfiderà il candidato repubblicano Brian Kemp, tra le altre cose già segretario di Stato della Giorgia. Secondo quando riferiscono i media americani, Oprah parteciperà con la Abrams a due dibattiti con gli elettori e andrà anche a bussare alle porte dei residenti per spronarli a votare. E in Georgia è atteso anche Barack Obama. L'ex presidente sarà ad Atlanta il 2 novembre mentre a fianco di Kemp ci sarà Mike Pence. Il vice presidente farà campagna per il candidato repubblicano giovedì in alcune contee della Georgia. Secondo i sondaggi, entrambi i candidati hanno le stesse possibilità di vittoria.