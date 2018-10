Midterm: il tour de force di Trump, 11 comizi in 6 giorni

(ANSA) - WASHINGTON, 31 OTT - Undici comizi in sei giorni. E' un vero e proprio tour de force quello a cui si sottoporrà Donald Trump nel rush finale della campagna elettorale per le elezioni di metà mandato. Prima dell'Election Day di martedì 6 novembre il presidente americano volerà in ben otto stati, tornando per due volte in quelli in cui i risultati sono più in bilico: Florida, Indiana e Missouri. Il tycoon sarà quindi in West Virginia, in Montana, in Georgia, in Tennessee e in Ohio.