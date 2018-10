Giorgetti, quota 100 e reddito partiranno quando pronti

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Reddito di cittadinanza e quota 100 potrebbero slittare in avanti di qualche mese? "No, non certamente per motivazioni di ordine contabile. Certamente però questi provvedimenti devono essere fatti bene e partiranno quando sarà tutto pronto per partire". Lo dice il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, interpellato a margine di un evento a Palazzo Chigi.