Brasile: primo astronauta sudamericano sarà ministro

(ANSA) - SAN PAOLO, 31 OTT - Il presidente eletto del Brasile, Jair Bolsonaro, ha confermato oggi su Twitter che affiderà il ministero per la Scienza e la Tecnologia a Marcos Pontes, primo astronauta brasiliano e sudamericano, che partecipò nel 2006 ad una missione nella Stazione Spaziale Internazionale. Bolsonaro aveva già indicato il nome di Pontes per il suo gabinetto durante la campagna elettorale, e Pontes a sua volta aveva indicato che avrebbe accettato l'incarico se gli fosse stato proposto formalmente. L'ex astronauta è il quarto nome annunciato da Bolsonaro per il suo gabinetto, dopo quelli di Paulo Guedes, a cui affiderà un "superministero" economico; Onyx Lorenzoni, che sarà a capo della Casa Civile (un incarico equivalente a quello di primo ministro) e il generale Augusto Heleno, che andrà alla Difesa.