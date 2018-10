Tirreno Power: archiviata inchiesta omicidio colposo

(ANSA) - SAVONA, 31 OTT - Archiviata l'indagine per omicidio colposo sulla centrale elettrica a carbone Tirreno Power di Vado Ligure. Lo ha deciso il gip Francesco Meloni accogliendo la richiesta della procura. Decisivo il fatto che l'accusa non sia riuscita a dimostrare un rapporto diretto tra le emissioni della centrale, sequestrata nel 2014 e oggi attiva solo a metano, e l'aumento della mortalità per tumori. Il reato di omicidio colposo era contestato a 42 persone tra sindaci ed ex, ex dirigenti provinciali, regionali, vertici aziendali. La procura indagava su 427 morti definite 'anomale' tra il 2000 e il 2007 per malattie respiratorie e cardiovascolari. Mentre, secondo perizie in mano alla procura, tra il 2005 e il 2012 erano stati oltre 2 mila i ricoveri di adulti per le stesse patologie che l'accusa riteneva di poter mettere in correlazione con le emissioni della centrale. Nello stesso periodo sarebbero stati 586 i bambini ricoverati per guai respiratori.