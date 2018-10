Brexit: Raab ottimista, spera in accordo 'per 21 novembre'

(ANSA) - LONDRA, 31 OTT - Torna a spirare qualche refolo di ottimismo sulla prospettiva di un accordo di divorzio fra Gran Bretagna e Ue. Almeno da Londra dove Dominic Raab, ministro per la Brexit nel governo May, evoca un'intesa ormai "chiaramente in vista" e si sbilancia persino su una data: il 21 novembre. "Sarò felice di sostenere un'audizione non appena l'accordo sarà definito e al momento mi aspetto che la data giusta sia il 21 novembre", scrive Raab in una lettera inviata nei giorni scorsi in risposta a un invito del comitato parlamentare bipartisan sulla Brexit e trapelata oggi sui media. Da Bruxelles riecheggiano tuttavia voci più prudenti. Nei giorni scorsi il capo negoziatore Michel Barnier ha ripetuto che "progressi significativi" ci sono stati, ma che restano passi da fare - specie sul nodo del confine fra Irlanda e Irlanda del Nord - per chiudere la partita.