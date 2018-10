Carabinieri investiti a posto controllo, coppia arrestata

(ANSA) - BERGAMO, 31 OTT - In poche ore le forze dell'ordine sono riusciti a rintracciare e arrestare i due rapinatori che nella notte hanno investito due carabinieri a Onore (Bergamo). La rapina a mano armata è stato messa a segno intorno alla mezzanotte tra martedì e mercoledì a Clusone poi i banditi, un uomo e una donna, sono scappati in auto ma l'allarme era già stato dato e diversi carabinieri stavano già controllando la zona. I banditi, noti alle forze dell'ordine e pregiudicati, si sono così trovati davanti a un posto di blocco a Onore e lo hanno sfondato, investendo due carabinieri di 39 e 54 anni. Non soddisfatti, con l'auto sono tornati indietro per reinvestire intenzionalmente i militari. Uno dei due carabinieri è grave, ma non in pericolo di vita.