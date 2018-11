Rapita la nipote di Gabriel Garcia Marquez: "Pagate 5 milioni"

Autorità colombiane hanno rivelato che i rapitori di una nipote dello scrittore Gabriel Garcia Marquez, scomparso nel 2014, pretendono cinque milioni di dollari per rilasciare l’ostaggio. La persona coinvolta nel sequestro è Melissa Martinez Garcia, nipote di Jaime Garcia Marquez, fratello dell’autore di "Cento anni di solitudine", rapita il 23 agosto scorso in una zona rurale di Santa Marta, nel nord colombiano, dove era amministratrice di una fattoria.

Al riguardo il generale Fernando Murillo, capo della Direzione antisequestro della polizia, ha dichiarato che «stiamo seguendo la vicenda con un gruppo speciale. E’ un caso che si presenta abbastanza difficile. Comunque nei due unici contatti telefonici realizzati, i rapitori hanno confermato di volere cinque milioni di dollari di riscatto».

Murilo ha poi aggiunto che per il momento «stiamo offrendo fino a 100 milioni di pesos (circa 33.000 dollari)» per informazioni che portino a localizzare i sequestratori. «In base alle circostanze di quanto accaduto - ha concluso - riteniamo che si tratta di delinquenti comuni».