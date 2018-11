Portofino, chiuso sentiero emergenza

(ANSA) - GENOVA, 1 NOV - E' stato chiuso il sentiero sul monte di Portofino che dalla piazzetta arriva a Ruta di Camogli. Il percorso, 5 km, era stato aperto ieri per dare ai residenti del borgo una possibilità di collegamento via terra con gli altri centri urbani dopo il crollo della strada che unisce il paese a Santa Margherita Ligure. Amministratori e soccorritori hanno ritenuto troppo pericolosa la via forestale. Ora il borgo è raggiungibile solo via mare con mezzi della Capitaneria. Ieri una Panda 4x4 della Croce Rossa aveva fatto la spola tra il borgo e Ruta per soddisfare richieste urgenti dei residenti. Il tempo di percorrenza era stato di un'ora. La via forestale, all'interno del parco di Portofino, era un'ipotesi destinata solo a coprire le emergenze da parte dei mezzi di soccorso di limitate dimensioni. Ieri gli addetti al parco hanno studiato e verificato l'ipotesi per rendere carrabile il sentiero, ma non è stato possibile. A Portofino vivono 250 persone.