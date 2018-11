Spagna: primo intervento pubblico della principessa Leonor

(ANSA) - ROMA, 1 NOV - Primo discorso ufficiale per la principessa spagnola Leonor, l'erede al trono di Madrid, che ha compiuto 13 anni mercoledì. In occasione di un evento per festeggiare il 40/o anniversario della costituzione spagnola, la giovane ha letto i primi articoli della Carta, nei quali tra l'altro è sancita la forma monarchica dello Stato. Nel video della cerimonia, rimbalzato sui media internazionali, si vede la principessa salire sul palco spigliata, senza particolare imbarazzo, sotto lo sguardo orgoglioso della madre, la regina Letizia. (ANSA).