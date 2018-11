Maltempo: aliscafo contro banchina a Procida, nessun ferito

(ANSA) - PROCIDA (NAPOLI), 01 NOV - Impatto contro la banchina, a Procida, per un aliscafo. Nessun ferito, danni lievi al mezzo, di maggiore rilievo ai respingenti della banchina del porto. "Per l'impatto - spiega il comandante della Guardia Costiera, tenente di vascello Paola Scaramuzzino - un respingente si è inclinato e un altro è stato abbattuto. Stiamo comunque accertando le cause dell'incidente con verifiche - aggiunge l'ufficiale della Guardia Costiera - anche se è probabile che sia dipeso da un improvviso colpo di vento". "L'unità comunque era in sicurezza in quanto il colpo sul natante si è verificata oltre la linea di galleggiamento. Quindi l'aliscafo è ripartito alla volta di Casamicciola dove è stato fermato in attesa degli accertamenti tecnici di routine del RINA (Registro navale, ndr) e anche per effetto del maltempo" conclude la Scaramuzzino. Secondo quanto riferito dalla Guardia Costiera, nessuno dei passeggeri avrebbe avvertito l'impatto.(ANSA).