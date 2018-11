Ragazza uccisa: Jessica al 112, Garlaschi mi faceva paura

(ANSA) - MILANO, 1 NOV - Una sequenza di telefonate drammatiche al 112 in cui Jessica Faoro nella notte del primo febbraio scorso chiede aiuto e anche un'ambulanza perché le "viene da cadere" per terra e ha attacchi di "panico" per la "paura presa" dopo le proposte a sfondo sessuale e i tentativi di "mettermi le mani addosso" di Alessandro Garlaschi, il tranviere ora in cella per averla uccisa una settimana dopo nel suo appartamento di via Brioschi a Milano da dove quella sera partì l'sos della giovane. La trascrizione delle telefonate è agli atti dell'indagine della Procura che di recente ha chiesto il processo per Garlaschi. Nel brogliaccio viene a galla che Jessica fece una prima chiamata, andata a vuoto, alle 0.26. Un minuto dopo, riuscita a mettersi in contatto con le forze dell'ordine, chiese di intervenire in quanto "lui" le aveva chiesto "di fare giochi erotici, di fare tutte queste cose qui". Scappata a causa dei tentati approcci disse di aver "paura" a rientrare "da sola" in casa.