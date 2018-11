Maltempo: Zaia a Conte 'stop imposte, bollette e scadenze'

(ANSA)- VENEZIA, 1 NOV - Il presidente Luca Zaia, ha inviato una informativa al presidente del Consiglio Giuseppe Conte sui danni in Veneto per il maltempo e chiede un provvedimento ad hoc per agevolare cittadini,aziende, enti che hanno subito i danni maggiori.Zaia sollecita un intervento governativo unitario e organico,"che contenga tutte le misure atte a sostenere gli enti locali,il tessuto produttivo e i cittadini gravemente colpiti, quali ad esempio la sospensione delle rate dei mutui in essere, di tributi, imposte, tasse, adempimenti fiscali, dei termini di pagamento per l'energia elettrica e gas e di quelli per i contributi previdenziali,assistenziali,assicurativi nonché la possibilità di derogare all'obbligo di pagamento dell' ecotassa sui rifiuti". Quasi 60mila famiglie bellunesi senza luce 100mila polesani senza acqua potabile, 2000 strade interrotte, 400km di sentieri impraticabili,un migliaio di edifici lesi, 40% della superficie boschiva bellunese compromessa, le mareggiate hanno devastato parte delle spiagge.