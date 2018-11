Libia: tv, Francia invita esponenti di Misurata a Parigi

(ANSA) - IL CAIRO, 1 NOV - Il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian ha invitato a Parigi per l'8 novembre esponenti di spicco di Misurata, la città che grazie alle sue milizie è una potenza militare dello scenario libico. Lo riferisce ol sito della tv libica Libya al-Ahrar precisando che "personalità di Misurata" sono state convocate per "colloqui ad alto livello sulle prospettive di una fine della crisi in Libia e su come fare riuscire il processo elettorale". L'incontro è previsto a pochi giorni dalla Conferenza sulla Libia organizzata dall'Italia a Palermo.