Usa: killer sinagoga Pittsburgh si dichiara non colpevole

(ANSA) - NEW YORK, 01 NOV - Robert Bowers, accusato di aver ucciso 11 persone nella sparatoria alla sinagoga Tree of Life di Pittsburgh, sabato scorso, si e' dichiarato non colpevole. Sul capo dell'uomo, 46 anni, pendono 44 capi di imputazione tra cui omicidio e crimini di odio, e i pubblici ministeri vogliono la pena di morte. Le autorità hanno definito l'attacco il peggior crimine antisemita nella storia degli Usa.