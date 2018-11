Midterm: Oprah attacca Trump, 'basta paura, unire il Paese'

(ANSA) - WASHINGTON, 1 NOV - "Ci confondono con la paura. Ma e' l'ora di unirci, di unire il Paese, bianchi, neri, asiatici, Lgbt": e' un vero e proprio show il comizio che la star assoluta della tv Usa Oprah Winfrey ha tenuto a Marietta, in Georgia, per sostenere la candidata democratica Stacey Abrams, che potrebbe diventare la prima governatrice afroamericana dello stato del sud degli Usa. "Nessuno mi ha pagata per venire qui. Nessuno mi ha persino chiesto di venire qui. Sono venuta per me stessa", ha detto Oprah che ha duramente attaccato Donald Trump, alimentando di nuovo le voci su una sua possibile candidatura alla Casa Bianca nel 2020.