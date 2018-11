Ddl Anticorruzione: Brescia, nessun rinvio su prescrizione

(ANSA) - ROMA, 1 NOV - "L'ammissibilità di tutti gli emendamenti al ddl anticorruzione, compreso l'1.100 che tocca il tema della prescrizione, sarà valutata attentamente lunedì, nella piena consapevolezza della delicatezza e rilevanza dell' argomento, ma anche condividendo lo spirito dei presentatori che non vogliono più rinviare la discussione in merito". Così Giuseppe Brescia, presidente M5S della Commissione Affari Costituzionali della Camera, ribatte alla richiesta della Lega e delle opposizioni di far slittare l'esame del testo. "Stanotte alcuni gruppi d'opposizione hanno dichiarato che io e Sarti avremmo ignorato la richiesta di scrivere al Presidente Fico per chiedere più tempo per l'esame del provvedimento. Non è così. A seguito delle valutazioni sulle ammissibilità, ci confronteremo e capiremo se la settimana prevista per i lavori sarà sufficiente", aggiunge ricordando che sono 300 gli emendamenti presentati al ddl il cui esame in Aula è previsto per lunedì 12 novembre