Maltempo: riapre Giardino di Boboli Firenze dopo danni

(ANSA) - FIRENZE, 1 NOV - Riaperto da oggi, dopo due giorni di chiusura a seguito della caduta di cinque cipressi a causa del maltempo, il giardino mediceo di Boboli a Firenze, parco monumentale e museo 'open air'. Benché di nuovo visitabile, però, a Boboli ci sono ancora alcune zone dove proseguono le operazioni di manutenzione e ripristino, pertanto restano inaccessibili al pubblico. In particolare, si tratta del Viottolone dei Cipressi, di parti della Cerchiata grande e del Prato delle Colonne e dell'area in cui si trova il Tepidario. Verranno riaperte nei prossimi giorni, una volta terminati gli interventi di messa in sicurezza. Proprio oggi, tra l'altro, è attivo anche a Boboli il biglietto di bassa stagione: fino alla fine di febbraio il biglietto singolo costerà 6 euro invece di 10.