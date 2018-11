Giallo a Los Angeles: trovata morta la trainer dei divi di Hollywood

La leggenda del body building Amanda Blank è stata trovata morta nella sua casa a Los Angeles. Da tutti conosciuta come Mandy, aveva 42 anni e, come riferiscono diversi media americani, il suo corpo è stato trovato da una donna di servizio nella vasca da bagno. Non sono state trovate tracce di droga o alcol, e le autorità per ora escludono l’ipotesi di un delitto. Sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso e probabilmente a risolvere il giallo della morte della donna.

Bionda con fisico scultoreo, Mandy aveva iniziato la sua carriera a soli 18 anni dopo essersi piazzata quinta alla gara di bodybuilding World Fitness Olympia. Divenne subito una leggenda nel mondo del bodybuilding e del fitness dopo essere stata la concorrente più giovane a vincere il campionato mondiale IFBB (Internation Federation of Bodybuilding and Fitness ). Nel 1998 conquistò il titolo di campionessa ai Fitness Nationals l’anno successivo invece conquistò il podio più alto ai campionati mondiali. Ma la vena competitiva l'accompagnava anche prima di entrare nel mondo del fitness. A 17 anni, infatti, fu nominata "Majorette Queen of America", il più alto riconoscimento assegnato ad una majorette.

La sua fama, oltre a portarla sulla copertina delle più importanti riviste di settore, ha fatto sì che fosse anche la preferita di alcune celebrity, tra queste Alex Rodriguez, Mickey Rourke, Marcus Allen, Michelle Monaghan e Jordana Brewster. Sul suo sito web, la Blank associa il suo nome all’arte del fitness e parla del suo metodo come un programma che arricchisce a livello di vita unendo resistenza e rafforzamento del tronco attraverso esercizi di agilità, movimenti di danza e ginnastica artistica. Sottolinea anche non si è mai troppo vecchi o troppo giovani oppure troppo deboli o troppo forti per allenarsi con il suo metodo. Il fitness quindi era la sua vita e secondo quando scrive Hollywood Reporter in un post su Facebook aveva scritto, "Non mi resta niente senza la mia salute e fitness".