Netanyahu ringrazia Bolsonaro per annuncio su ambasciata

(ANSAmed) - TEL AVIV, 2 NOV - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha ringraziato il presidente brasiliano eletto Jair Bolsonaro per il tweet con il quale ha annunciato la sua intenzione di trasferire l'ambasciata del Brasile da Tel Aviv a Gerusalemme, come aveva promesso in campagna elettorale. "Mi congratulo - ha detto Netanyahu - con il mio amico Jair Bolsonaro - per la sua intenzione di spostare l'ambasciata a Gerusalemme: uno storico, corretto e emozionante passo". Ieri lo stesso Bolsonaro, in un'intervista al quotidiano Israel Ha-Yom, aveva preannunciato la mossa, con le stesse parole poi usate su twitter.