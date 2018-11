Manovra: Gelmini, caos totale, testo pieno di errori

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - "Caos totale sulla legge di bilancio. Il testo giunto in Parlamento è pieno zeppo di errori, i conti non tornano, mancano le risorse per le misure annunciate a ripetizione in queste settimane dal governo gialloverde. Quanto costano e come saranno finanziate le pensioni di cittadinanza, il reddito di cittadinanza, l'ormai famosa 'quota 100'? Per di più non c'è traccia di un crono programma che indichi l'entrata in vigore di questi provvedimenti. Di Maio e Salvini dovrebbero lavorare di più e fare meno propaganda. Ieri il presidente Mattarella ha giustamente richiamato l'esecutivo alle proprie responsabilità e lo ha invitato ad un 'dialogo' costruttivo con l'Unione europea. Purtroppo in queste ore c'è, invece, chi alza i toni e chi invoca la piazza contro Bruxelles. Un'arma di distrazione per nascondere l'incompetenza del governo Movimento 5 Stelle-Lega". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.