Maltempo: Toti, oltre 100 milioni di danni a sistema Liguria

(ANSA) - GENOVA, 2 NOV - "Oltre ai 20-30 milioni di euro di danni di somma urgenza, quelli al sistema Liguria credo che ammontino a più di cento milioni". E' la stima delle ferite del maltempo fatta dal governatore Giovanni Toti alle strutture pubbliche. Secondo Toti, la mareggiata che si è abbattuta sulla Liguria era "quasi imparabile" e obbliga le istituzioni a "ripensare le opere a mare" per la difesa della costa. Tra le priorità dell'ordinanza di protezione civile Toti chiede di inserire la "sospensione delle tasse e dei mutui" per le famiglie e le imprese danneggiate. Per quanto riguarda Portofino Toti ha detto che "non sarà una cosa facile né rapidissima ma contiamo per l'estate prossima di restituire il borgo a tutti i milioni di turisti che vengono a visitarlo. Apriremo la strada sussidiaria sul monte dietro Portofino per non lasciare isolato il paese in caso di mareggiate poi comincerà un progetto per mettere in sicurezza e ripristinare la strada di collegamento".