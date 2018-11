L'influenza è iniziata ufficialmente: primi 125.000 casi in Italia. Lunedì parte a Parma la campagna vaccinale

Sono stati finora 125mila i casi di influenza stagionale registrati in Italia, 71.000 solo nella scorsa settimana. E a fare «da traino» sono i bimbi molto piccoli, sotto i 4 anni. E’ quanto emerge dal primo bollettino settimanale della sorveglianza InfluNet, a cura dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss).

Nella 43a/ma settimana del 2018 l’incidenza totale è stata pari a 1,17 casi per mille assistiti, ovvero siamo ai livelli 'di basè di circolazione del virus, ma nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è stata di 2,36 casi per mille assistiti. Molte delle febbri che hanno allettato gli italiani nelle ultime settimane sono state per lo più causate da virus parainfluenzali, che danno simili sintomi ma di intensità e durata minore rispetto al virus influenzale. Intanto, mentre l'influenza ai blocchi di partenza, iniziano le campagne di vaccinazione antinfluenzale 2018-19. A Parma sarà presentata lunedì prossimo.