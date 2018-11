Rapina in farmacia,bandito bloccato da tre muratori egiziani

(ANSA) - MILANO, 2 NOV - Un pregiudicato di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato bloccato da tre muratori egiziani intervenuti in soccorso di una farmacista che stava subendo una rapina in via Inganni, a Milano. Il rapinatore aveva fatto irruzione col volto coperto da un cappuccio e da uno scaldacollo. Disarmato, ha intimato alla titolare di consegnargli i contanti e aprire la cassaforte. La donna è riuscita per un attimo a divincolarsi, è scappata verso la porta sul retro e ha urlato attirando l'attenzione dei tre muratori stranieri, che sono entrati. E' nata una colluttazione terminata all'arrivo dei militari. Il pregiudicato aveva assunto cocaina poco prima: è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo per una tachicardia ma in serata è stato dimesso. I muratori hanno riportato lievi contusioni. Il suo primo precedente per rapina risale a quando aveva 17 anni, è stato arrestato altre 16 volte, era uscito dal carcere lo scorso 10 maggio e attualmente era sorvegliato speciale.