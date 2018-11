Aggressione su treno a Roma: due denunciati

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Sono stati individuati e denunciati dai carabinieri i due uomini ripresi in un video mentre la sera di Halloween aggredivano un immigrato su un treno della linea Roma-Lido. Secondo quanto si è appreso sono due 23enni ucraini e sono stati denunciati per tentata rapina. A quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Acilia, l'aggressione è scattata durante il tentativo di rubare la valigia a un cittadino indiano di 28 anni. Ferita anche un'altra passeggera, una ucraina di 58 anni, che era intervenuta per bloccarli. Il video dell'aggressione, avvenuta intorno alle 21.30 a bordo di un convoglio della Roma-Lido, è rimbalzato sui social. Le immagini riprendono un uomo, che parla in una lingua slava, avvicinarsi a un immigrato e dopo avergli urlato qualcosa lo aggredisce. Dopo l'aggressione viene immortalata anche una donna ferita probabilmente nel tentativo di difendere la vittima.