Egitto: attaccati tre autobus di copti

(ANSA) - IL CAIRO, 2 NOV - Almeno sette persone sono morte e 12 sono rimaste ferite nell'attacco terrorista a tre autobus con pellegrini copti nella zona di Minya, in Egitto. Lo riferisce il sito della tv panaraba Al Arabiya citando "fonti copte". "Persone armate sconosciute hanno sparato contro due bus che trasportavano copti ed erano in viaggio verso il monastero dell'Anba Samuel", scrive il sito. "Colpi di arma da fuoco sono stati sparati in maniera intensa su un terzo bus, ma l'autista è riuscito a far fuggire il mezzo", precisa ancora il sito dell'emittente segnalando che sono in corso battute alla ricerca degli attentatori.