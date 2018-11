Ruba auto a donna e folla tenta linciaggio, Polfer lo salva

(ANSA) - CASERTA, 2 NOV - É stato solo grazie alla Polfer che un ladro d'auto ha evitato il linciaggio per mano di una folla inferocita che poco prima aveva assistito al suo colpo, messo a segno aggredendo una donna. L'episodio è accaduto davanti la stazione ferroviaria di Caserta. La signora, 46 anni, stava aspettando la figlia quando il ladro, un napoletano di 39 anni, l'ha aggredita costringendola a consegnare le chiavi della vettura. La vittima, tremante, ha chiesto aiuto a una pattuglia della Polfer che mentre stava raccogliendo le informazioni ha notato l'uomo alla guida dell'auto rubata che cercava di fuggire. Il ladro, però, per eludere l'alt, è finito contro una macchina in sosta. É stato allora che è scattata la reazione di un gruppo di cittadini che aveva assistito al furto: l'hanno raggiunto e colpito ripetutamente con calci e pugni. Gli agenti, a fatica, sono riusciti a strapparlo dalle mani degli assalitori. Prima di arrestarlo però lo hanno dovuto portare in ospedale per fargli medicare diverse lesioni. (ANSA).