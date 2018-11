"Attacco a Londra". Ma era una lite fra due cuochi

Una lite a colpi di coltello tra due impiegati della società di catering che serve il quartier generale della Sony: è questa la dinamica dei fatti avvenuti a Londra questa mattina, secondo quanto riferisce il Guardian.

Inizialmente i media britannici avevano parlato dell’attacco di un aggressore. Si è trattato invece di un «violento alterco" tra due membri del personale delle cucine, ha riferito un portavoce di Sony Music. Entrambi sono stati medicati in ospedali per ferite non mortali e sono stati arrestati dalla polizia.