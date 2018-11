Migranti: Aquarius,'immatricolazione provvisoria' da Liberia

(ANSA) - PARIGI, 02 NOV - L'associazione SOS Méditerranée ha annunciato oggi di aver ottenuto un'"immatricolazione provvisoria" dalla Liberia per la nave Aquarius. Questa immatricolazione provvisoria concessa dallo Stato africano non consente tuttavia alla nave arancione di Sos Méditérrannée di riprendere il mare. L'Aquarius è fermo nel porto di Marsiglia da circa un mese, dopo che Panama ha deciso di ritirare la bandiera con cui aveva il diritto di navigare. SOS Méditerranée è sempre alla "ricerca di una soluzione duratura che consenta all'Aquarius di riprendere la sua missione vitale nel Mediterraneo", si legge in una nota, in cui si sottolinea che dal febbraio 2016 la nave ha salvato 29.500 migranti in oltre 200 operazioni di salvataggio. L'immatricolazione provvisoria riconosciuta dalla Liberia - precisa un portavoce citato dalla stampa francese - è "puramente amministrativa" e consente, in particolare, di risolvere alcune "questioni assicurative".