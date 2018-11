Violenza sessuale di gruppo, due in carcere

Lo scorso 5 ottobre, la Cassazione li aveva condannati, in via definitiva, a quattro anni di reclusione ciascuno per violenza sessuale di gruppo consumata nell’agosto del 2011 lungo il fiume Trebbia, nel piacentino, ai danni di una studentessa di 19 anni.

Dimitri Cantarelli, cremonese di 48 anni, odontotecnico, si è presentato in carcere. Damiano David, cremonese di 38 anni, artigiano, è stato invece arrestato e tradotto nella casa circondariale di Cremona dai carabinieri che hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla procura di Piacenza il 23 ottobre scorso nei confronti dei due cremonesi.

La Cassazione aveva ritenuto «inammissibili» i ricorsi presentati da odontotecnico e artigiano verso la sentenza di condanna del processo d’appello a Bologna. La giovane vittima è già stata risarcita con 30.000 euro.