(ANSA) - PECHINO, 3 NOV - La Corea del Nord minaccia di far ripartire la politica del "byungjin", l'avanzamento parallelo di nucleare ed economia, se gli Usa non risponderanno positivamente alle misure prese da Pyongyang verso la "denuclearizzazione". Un commento scritto da Kwon Jong-gun, direttore dell'Istituto per gli Studi americani che fa capo al ministero degli Esteri, e rilanciato dall'agenzia Kcna, mostra tutta l'insofferenza del Nord nei confronti dell'amministrazione Trump che "continua a mantenere ferme" le sanzioni contro lo Stato eremita.