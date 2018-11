Sparatoria in Florida, il bilancio sale a 3 morti e 5 feriti

Un uomo ha sparato e ferito almeno quattro persone in uno studio yoga prima di togliersi la vita. L’episodio - che secondo un portavoce della locale municipalità sarebbe legato ad una disputa familiare - è successo dentro un centro commerciale a Tallahassee, capitale della Florida. Il sindaco, Andrew Gillum, candidato democratico per la carica di governatore nelle elezioni di Midterm, ha interrotto la campagna elettorale per tornare in città.

E’ salito a tre morti e cinque feriti il bilancio della sparatoria di ieri in Florida, dove un uomo armato ha ucciso due persone in uno studio di yoga della capitale Tallahassee per poi spararsi.

La sparatore ha agito da solo e le autorità stanno indagando sui possibili motivi del gesto. Secondo testimoni, l’uomo continuava ad entrare e uscire dallo studio mentre sparava. In precedenza un portavoce della locale municipalità aveva affermato che l’episodio sarebbe legato a una disputa familiare.