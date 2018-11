(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 3 NOV - Le autorità messicane affermano che quattro persone sono state uccise in una agenzia funebre nel tormentato stato meridionale di Guerrero. Secondo il portavoce della sicurezza locale Roberto Alvarez, assalitori armati hanno attaccato le pompe funebri intorno a mezzogiorno di ieri nella città di Iguala. L'assalto sarebbe collegato a un episodio del giorno precedente in cui altre tre persone sono state uccise. E le quattro vittime si erano recate all'agenzia funebre proprio per identificare un parente ucciso.